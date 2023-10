L' ingresso dell' Ucraina nella Ue costa caro | come la rivoluzione green Ci ripensiamo?

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nove nuovi Paesi,inclusa pronti a entrare nell’Unione Europea? È sempre più una questione economica, oltre che politica. Stando ai numeri, infatti, allargare le dimensioni’Unione costerebbe/costerà ai membri attuali’Unione 257 miliardi di euro in sette anni. L’a solaè stimato a 186 miliardi di euro. I conti sono contenuti in un documentoa Commissione europea, pubblicato dal Financial Times. “Tutti gli Stati membri dovranno pagare di più e ricevere di meno dal bilancio’UE; molti Stati membri che attualmente sono beneficiari netti diventeranno contribuenti netti”, si legge nel documento. Quindi allargamento significa che i Paesi europei, Italia compresa, dovranno pagare di più e ricevere di meno. In ...