L’incredibile teoria di Putin sulla morte di Prigozhin | «Sono saliti ubriachi in aereo e si sono tirati addosso delle granate» – Il video

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Vladimirha abituato il pubblico, interno ed internazionale, alle sue ricostruzioni surreali su quanto accade in giro per il mondo. Lo ha fatto anche oggi al forum Valdai di Sochi, ribadendo che la guerra in Ucraina «non l’ha cominciata la Russia» e che anzi Mosca «è impegnata a mettervi fine» (nel giorno in cui la città di Kupyansk è stata colpita da un tremendo bombardamento, con oltre 50 vittime). Ma il megliolo ha riservato per la fine del suo discorso, quando ha ricostruito a modo suo quanto accaduto lo scorso 23 agosto, quando uncon a bordo i leader del gruppo Wagner, tra cui Yevgeny, è precipitato nella regione di Tver. A due mesi esatti dalla insurrezione della milizia contro i comandi della Difesa di Mosca che aveva fatto tremare il potere di Vladimir, ...

'inchiesta sullo schianto è comunque di fatto insabbiata, e la verità probabilmente non si conoscerà mai. Ma Putin oggi ha reso noto la sua: il jet poi precipitato "non ha subito alcun impatto ...... reportage epolitica, per ricordare come quel progetto ... È anche il modo in cui i Paesi europei parlano'uno dell'altro. A ... Quel che èè che non si sarebbe potuto fare una cosa ...

L'incredibile teoria: "Moana Pozzi era un agente segreto. Non è morta" Corriere dello Sport