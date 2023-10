(Di giovedì 5 ottobre 2023) Uscito dal campo del Porto per infortunio, l'attaccante del Barcellona Robertsoffre di una distorsione alla caviglia sinistra, come confermato oggi dal club catalano, e potrebbe dover ...

Probelmi per Xavi dopo la partita di Champions contro il Porto . Il tecnico del Barcellona dovrà infatti fare a meno di Robertdomenica contro il Granada , per la nona giornata della. L'attaccante polacco ieri sera ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra: nessuna comunicazione sui tempi di ...... mapotrebbe essere indisponibile per un mese secondo la stampa spagnola. Salterà quindi il prossimo incontro delladomenica a Granada, ma soprattutto il Clasico contro il Real ...

Liga: Lewandowski infortunato, in dubbio per il 'Clasico' Agenzia ANSA

Lewandowski, l'infortunio allarma Xavi: tra poco c'è il Clasico con il ... Corriere dello Sport

Il Barça non ha specificato la durata dell'assenza del suo attaccante polacco, ma Lewandowski potrebbe essere indisponibile per un mese secondo la stampa spagnola. Salterà quindi il prossimo incontro ...L'attaccante polacco si è fatto male contro il Porto BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Xavi dovrà fare a meno di Robert Lewandowski domenica contro il Granada, per la nona giornata di Liga.