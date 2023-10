Liceo Sportivo Rummo | al via corso di nuoto “Passione Blu”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIniziato presso lo SMILE di Benevento il Progetto “Blu” con le classi del, in collaborazione con ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport) e coordinato dall dipartimento di Scienze Motorie del. La durata del Progetto sarà di circa due mesi che vede coinvolti 140 studenti, ed avrà il tempo utile per terminare le lezioni previste per ciascun gruppo con una frequenza mono settimana. Preparazione natatoria di base e sviluppo capacità acquatiche, indirizzate alla partecipazione a corsi specialistici finalizzati a concorsi pubblici. I corsi sono condotti da tecnici del settore iscritti alla Federazione Italiana. Obiettivi didattici si riferiscono in ...