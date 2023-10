Lexus LM - Relax time sul minivan di lusso

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Undi, privo dell'origine commerciale. questo laLM Hybrid 4WD, una monovolume di nicchia, inedita per l'Europa, basata sulla raffinata piattaforma GA-K che ha dato i natali alle Suv NX e RX ed è imparentata con la Toyota Alphard. E a confermare il lignaggio della LM - al lancio questo mese, ma "on demand" - è anche il prezzo: 135 mila euro per la versione a sette posti e 155 mila per quella a quattro. Powertrain unico, il full hybrid 350h (con unità termica di 2.5 litri e due motori elettrici) della RX, che eroga 250 CV e 239 Nm di coppia, abbinato alla trasmissione E-Cvt e alla trazione integrale E-Four. La velocità di punta delle LM è di 190 km/h, mentre lo 0-100 viene risolto in 8,7 secondi. già ordinabile, con tempi di consegna variabili dai sei ai 12 mesi. Taglia XL. L'ammiraglia tuttospazio è imponente: ...

Il nuovo prodotto è già disponibile in 40 punti del network Toyota ein Italia e prevede ... incontrare l'industria dell'auto e dei servizi, vivere momenti dinella tenuta che ospita l'...I clienti potranno scegliere tra quattro allestimenti: Elegant,, Emotion e Cool. La produzione dellaLBX è prevista per la fine del 2023, con le prime consegne all'inizio del 2024. Per i ...

Gli interni della Lexus LM, monovolume come un jet privato e TV da 48" Motor1 Italia

Lexus e la Mostra del Cinema di Venezia, 7 anni di storia. Sul red carpet il nuovo SUV LBX Sky Tg24

Lunghezza di 5,13 metri ma soprattutto interni spettacolari per la Lexus LM, monovolume super lusso della Casa giapponese ...The standard Lexus LM is front-wheel drive (AWD is optional) and comes with a 14.0-inch screen in the rear, dual sunroof, a 21-speaker Mark Levinson sound system, and a goodies list as long as your ...