L' Europa che censura l' Italia e poi usa le maniere forti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dalla Francia alla Grecia, dai Paesi baltici al Regno Unito. E persino il Belgio, che ospita le istituzioni dell’Unione. Gli Stati che criticano Roma sulla gestione dell’emergenza migranti, entro i propri confini praticano respingimenti, alleanze di comodo, frontiere presidiate militarmente, braccialetti elettronici. E la solidarietà continentale non è contemplata. Alla bandiera dell’manca la ventottesima stellina: quella dell’incoerenza. Non esiste Stato, infatti, che sull’immigrazione adotti uno solo dei buoni consigli di solito riservati all’«perfida e sovranista». E questo vale per i compassati inglesi (europei solo geograficamente, ma tant’è), per gli snob francesi, per i passionali spagnoli. Finanche per gli algidi belgi e lituani. Nessuno, nella Ue, fa quel che Strasburgo vorrebbe imporre all’la quale, per ...

La Roma ha riacquisito un po’ di fiducia con il successo sul Frosinone in campionato e vuole prolungare il momento positivo anche in Europa League . ...

Ucraina, Armenia e Kosovo. I leader dei 47 paesi della Comunità politica europea sono a Granada, in Spagna, per affrontare tre crisi. Ma non ...

Ciò porterebbe i mercati più speculativi, come quello crypto, a festeggiare vista la liquiditàpotrebbe essere immessa sulle piazze d'affari dalla banca centrale USA. Inl'inflazione nell'...Potete contattare l'assistenza clienti in qualsiasi momento, ma non appena vi accorgete...per un casinò legale o in possesso di una licenza valida rilasciata da un ente di prestigio in, ...

I tre incendi che l’Europa non riesce a spegnere - Pierre Haski Internazionale

Lo sport di un'Europa che non si può tifare Treccani

valido per la seconda giornata del girone di andata della Uefa Europa League, fra la As Roma e il Servette FC. Considerando che le tifoserie straniere sono solite ritrovarsi in un pub di via del ...Al termine della partita è lui a fermarsi a parlare con Inter TV. (Inter-News) GARA A DUE FACCE – Spesso si dice che per gli attaccanti è importante esserci. Trovarsi al posto giusto al momento giusto ...