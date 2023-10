Letizia Palmisano – SETTE VITE COME I GATTI

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il miglior rifiuto? È sempre quello che non viene prodotto, specie se – cambiando lo stile di vita e il rapporto con gli oggetti – materiali e digitali –, si possa ridurre davvero la nostra impronta ambientale grazie alla condivisione, alle scelte di acquisti consapevoli, al rimettere in circolo ciò che non ci serve più.

spiega nel saggio 'Sette vite come i gatti. Ridare valore agli oggetti. Storie di economia circolare' come estendere questa pratica a tutti gli ambiti della nostra quotidianità. Per ...spiega nel saggio 'Sette vite come i gatti. Ridare valore agli oggetti. Storie di economia circolare' come estendere questa pratica a tutti gli ambiti della nostra quotidianità. Per ...

Letizia Palmisano all'Ubik FreeNovara

“Sette vite come i gatti”, il nuovo libro di Letizia Palmisano EconomiaCircolare.com

È il caso di questo recente “Sette vite come i gatti” (Città Nuova, 190 pagine, 16,90 euro) di Letizia Palmisano, giornalista impegnata da tempo nell’informazione riguardante la sostenibilità e il ...Il salone dell’editoria indipendente prende il via agli Arsenali Repubblicani di Pisa da giovedì 28 settembre fino a domenica 1° ottobre. Molti gli appuntamenti in programma.