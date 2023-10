(Di giovedì 5 ottobre 2023) L'invaso si ritira rispetto ai mesi scorsi, ma resta al 72%. Il Bahia: "In vent'anni è la prima volta che siamo aperti a ottobre". Stabili i fiumi, ma preoccupa il Serchio

Un nuovo video di Mario Giuliacci analizza il tempo previsto per i prossimi 10 giorni, con tendenze meteo fino a 15 giorni. “C'è una fase molto ...

"Noi". In una parola c'è tutto il mondo di Francesco Totti e Noemi Bocchi , che solo un anno fa - subito dopo la brusca separazione tra l'ex ...

Una sorpresa in vista nel meteo di fine settembre. Il maltempo degli ultimi giorni non è definitivo e l' Estate prova ancora a mettere i bastoni fra ...

L'invaso si ritira rispetto ai mesi scorsi, ma resta al 72%. Il Bahia: "In vent'anni è la prima volta che siamo aperti a ottobre". Stabili i fiumi, ma preoccupa il SerchioIn arrivo una nuova onda di calore anomala, nel weekend picchi di oltre 30°C, ecco quanto durerà.Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "Anticiclone africano duro a morire, anzi sarà in ulteriore potente rinforzo portando temperature estive su mezza Europa, persino in Inghilterra e ...

L'estate infinita, a Bilancino ancora turisti e bagni nel lago LA NAZIONE

L'estate infinita del lago di Garda: tutto esaurito negli alberghi come a luglio e americani «pazzi» per i frantoi Corriere

Barberino di Mugello (Firenze), 5 ottobre 2023 – Altro che ottobrata, questa è estate in piena regola con le temperature diurne che stanno sui 30°, turisti che fanno il bagno e prendono il sole mentre ...Le immagini di Italia ’90 alla tv: il campeggio con gli amici, gli amori estivi, i falò in spiaggia. E ancora le cabine telefoniche, le infinite partite a carte, le sfide a calciobalilla Da domani, pe ...