L’Esorcista – Il Credente | nulla di nuovo tranne il politically correct 

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ottima prima parte, ma poi improvvisa virata nel già visto. In linea con l’attualità, promuove l’unione di persone dal credo diverso e la solidarietà come arma di sopravvivenza spirituale

Aiuto! Aiuto! chiamate un esorcista ! Ma no, non per due povere innocenti bambine un po’ imprudenti, bensì per David Gordon Green. Si, l’unico qui ad ...

In concomitanza con il ritorno in sala dell'originale di William Friedkin , arriva al cinema il nuovodi David Gordon Green, sottotitolato Il. Mettiamo subito in chiaro'ovvio: fare paragoni qualitativi con il capostipite è inappropriato, fuori luogo e forse anche poco ...Da oggi al cinema potete trovare- Il, il film con cui David Gordon Green e Blumhouse come hanno già fatto con Halloween, danno un seguito alla storia raccontata in un altro capolavoro riconosciuto della settima ...

L’esorcista - Il credente, il diavolo colpisce ancora. La recensione del film horror Sky Tg24