L’Esorcista – Il Credente è il legacy sequel che speravamo di vedere

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Difficile definire univocamente– Il, il nuovo horror (in sala dal 5 ottobre) che arriva al cinema praticamente 50 anni dopo il primo, irraggiungibile titolodi William Friedkin (scomparso lo scorso agosto). Nel gergo cinematografico, il film diretto da David Gordon Green è une, nominando il nome del regista (che ne è anche co-sceneggiatore), tanto dovrebbe bastare. Il pubblico di Green, infatti, sa che è il deus ex machina della trilogia di Halloween, che proprio con il primo capitolo datato 2018 ha saputo dare i seguiti che il capolavoro di John Carpenter (Halloween – La notte delle streghe, 1979) meritava, rincuorandoci dai precedenti insuccessi che non avremmo mai voluto. Con– Il ...