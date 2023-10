L’Economist vede nero per l’Italia | «La legge di bilancio 2024 è insostenibile | così il governo finirà nel mirino di Ue e mercati»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Se ilMeloni procederà con ladiche ha previsto per ilè destinata allo scontro con la Commissione europea, la Bce e i. È la fosca previsione descritta dal, in un editoriale sul nostro Paese pubblicato sull’edizione del settimanale in edicola da oggi. Simpatie o meno tra la premier e Ursula von der Leyen, insomma, i nodi verranno presto al pettine, per la “solita” ragione: il debito italiano è un fardello pesantissimo, per il Paese, e un suo ulteriore aumento rischia di destabilizzare l’intera Eurozona. Nella Nadef presentata la scorsa settimana, ricorda il settimanale britannico, ilha previsto un deficit pubblico del 5,3% quest’anno, e del 4,3% nel. Numeri che ...