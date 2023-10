L' Economist stronca Meloni | Manovra irresponsabile La premier non si rende conto | così va a sbattere

"Meloni non si è resa conto di come i suoi piani di spesa appaiano ora insostenibili". È netta la stroncatura da parte dell'sulla Nota di aggiornamento al Def appena licenziata dall'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il settimanale analizza da vicino i saldi di finanza pubblica che faranno da cornice alla legge ..."Meloni non si è resa conto di come i suoi piani di spesa appaiano ora insostenibili". È netta la stroncatura da parte dell'sulla Nota di aggiornamento al Def appena licenziata dall'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il settimanale analizza da vicino i saldi di finanza pubblica che faranno da cornice alla legge ...

L'Economist stronca Meloni: "Manovra irresponsabile. La premier ... L'HuffPost

Giancarlo Giannini: "Leggerò un bellissimo discorso di Berlusconi ... L'HuffPost

"Meloni non si è resa conto di come i suoi piani di spesa appaiano ora insostenibili". È netta la stroncatura da parte dell'Economist sulla Nota di aggiornamento al Def appena licenziata ...