Lecce | i convocati per il Sassuolo | tre assenze pesanti

Il Napoli domani affronterà al Via del Mare il Lecce. Poco fa sono stati diramati i convocati per la sfida contro i pugliesi. La 7ª giornata di ...

Di seguito la lista dei Convocati del Lecce per la partita contro il Napoli: 7ª giornata della #SerieATIM in programma sabato 30 se...

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Lecce : out gli infortunati Gollini , Juan Jesus e Rrahmani . CALCIO Napoli . Il ...

...], D'Aversa: 'Bisogna dare qualcosa in più'. In tre restano fuori Eventi [ 05/10/2023 ] Furto di rame, nella fuga un presunto ladro cade in un pozzo Cronaca [ 05/10/2023 ] Idi D'......], D'Aversa: 'Bisogna dare qualcosa in più'. In tre restano fuori Eventi [ 05/10/2023 ] Furto di rame, nella fuga un presunto ladro cade in un pozzo Cronaca [ 05/10/2023 ] Idi D'...

Lecce-Sassuolo: i convocati di mister D'Aversa. Tre out per infortunio Pianetalecce

Domani Lecce-Sassuolo, i convocati di D'Aversa: out per infortunio Dermaku, Blin e Banda TUTTO mercato WEB

Su chi punta per lo Scudetto “Sarà un bel campionato fino alla fine. Mancano ancora tante partite però le due milanesi sono le più accreditate insieme al Napoli. E la Juve ha da pensare solo al ...Nuovo anticipo del venerdì per il Lecce che domani ospiterà il Sassuolo. A presentare la sfida come al solito mister Roberto D’Aversa. Il Sassuolo è avversario di tutto rispetto: “Col Monza hanno ...