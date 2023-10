«Le critiche a Meret? Tutti bravi sul divano con la pastiera davanti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 ottobre 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: «Si può solo ringraziare il Napoli per la partita fatta contro il Real Madrid. Hanno dato tutto e l’applauso finale del Maradona lo ha certificato. Il pareggio sarebbe stato il risultato giusto, ma nel calcio 2+2 non fa quasi mai 4… Errori dicol Real? Chi lo critica, lo fa senza nessuna base di conoscenza. I tifosi non hanno la competenza per capire quello che serve per andare in porta. Se andiamo nel dettaglio, non ci sono colpe da parte di Alex. Sul tiro di Valverde c’era bisogno di una reattività complessa, era una palla che viaggiava a quasi cento chilometri orari di velocità. Lì si tratta di decimi di secondo di reazione. Poi siamoa poter fare meglio daldi ...