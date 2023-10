Lazio | Sarri | ‘Ho voluto preservare alcuni giocatori per il campionato Stasera botta di coraggio’ | Champions League

(Di giovedì 5 ottobre 2023) 2023-10-04 23:44:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il tecnico dellaMaurizioha parlato a Sky dopo la vittoria in casa del Celtic: “Partita di alta intensità, loro non sono una squadra anglosassone, sono rapidi, hanno dinamismo. Abbiamo fatto un gran primo tempo, a inizio secondo potevamo andare in vantaggio poi abbiamo sofferto un po’ ma siamo rimasti dentro. E quando succede poi vieni premiato”. RISPOSTE – “Prima della partita ho detto ai ragazzi che ci mancava poco per essere competitivi e questa è la differenza tra vincere e perdere. Spero che la partita dici dia unadi coraggio”.– “Il rischio di essere appagati inci può stare, magari ...

La Lazio prova a trovare la svolta della sua stagione. Dopo venti anni torna a vincere in trasferta in Champions League e lo fa prendendosi ...

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa del Celtic: "Partita di alta intensità, loro no...

vittoria allo scadere per i biancocelesti, che passano al Celtic Park e raggiungono l'Atletico Madrid in testa al girone. Il commento dell'allenatore ...

Al Celtic Park di Glasgow finisce 2 - 1 per ladi Maurizioche conquista la prima vittoria europea della stagione. Il primo tempo è equilibrato ma con poche occasioni a parte i gol: ......rosa die giocatore a cui è difficile rinunciare. Felipe Anderson, rinnovo vicino: l'esterno ha un sogno precisoAbbiamo detto di come Felipe Anderson sia un giocatore fondamentale per la; ...

La Lazio vince, ma Sarri non è contento: 'Mi diverto meno rispetto a prima' AreaNapoli.it

Il gol di Pedro allo scadere ha fatto esplodere la Lazio vittoriosa in casa del Celtic nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il punteggio di 1-2 maturato in Scozia ha dato la ...Un gol di Pedro in pieno recupero permette alla Lazio di battere 2-1 il Celtic nel match valido ... tre punti pesantissimi in ottica qualificazione agli ottavi. La squadra di Sarri sale infatti a 4 ...