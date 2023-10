Lavorare tanto e malpagati fa male al cuore quanto l' obesità

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) -duramente, ricevendo poche o nessuna gratificazione, faal, letteralmente. Lo stress in ufficio, se non ricompensato adeguatamente, può avere gli stessi effetti negativi dell'sulla salute cardiaca. Può cioè raddoppiare (49%) il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. A puntare i riflettori su un fattore di rischio spesso trascurato per ilè la Società italiana di Cardiologia interventistica (Gise), in occasione del 44° congresso nazionale in corso a Milano. La società scientifica rilancia, infatti, uno studio canadese dell'università Laval in Quebec, recentemente pubblicato sulla rivista 'Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes', aggiungendo che in Italia il problema riguarda anche la categoria dei medici, soprattutto ...