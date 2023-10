Lautaro spinge l'Inter verso lo scudetto | per i bookie è sempre più lotta a due con il Milan

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’riparte nel nome diMartinez. Il capitano, da subentrato, segna quattro gol a Salerno e mantiene in vetta i nerazzurri,...

Benji chesotto la Curva Nord a prendersi l'applauso pic.twitter.com/yr31dzGmKD- Alessandro (@90ordnasselA) September 30, 2023 Benjamin Pavard - Calciomercato.itE' stato decisivo, in ...lo, con lo scavetto a beffare l'uscita disperata di Ochoa, prima solo spaventato e mai veramente impegnato dalla squadra nerazzurra. Eppure, diciamolo, per un'ora un'Inter appena ...

Riecco il Benfica: Lautaro spinge l'Inter contro Di Maria e compagni L'Interista

LIVE - Inter-Benfica 0-0, 57': traversa di Lautaro Martinez, poi Barella da due passi non inquadra la... Fcinternews.it

Barella trova Lautaro, esterno di prima intenzione che sbatte sulla traversa con Thuram e lo stesso Barella che sugli sviluppo non riescono a ribadire in rete. I nerazzurri non si fermano sulla spinta ...Al Maradona sblocca un colpo di testa di Ostigard. Spagnoli a segno con Vinicius e Bellingham. Pareggia Zielinski. Poi l'autorete di Meret. A San Siro a segno Thuram (ANSA) ...