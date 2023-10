L' Atalanta vince a Lisbona | 2-1 allo Sporting

(Di giovedì 5 ottobre 2023) I nerazzurri di Gasperini in testa alla classifica del girone D di Europa League(PORTOG) - Una gara dai due volti, ma ciò che conta è il risultato. L'strappa una vittoria importante in casa dellonella seconda giornata del girone D di Europa League. Finisce 2-1 per i n

Gian Piero Gasperini , allenatore dell’ Atalanta , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro la Juventus Gian Piero ...

Ma non bisogna abbassare la guardia: domenica all'Olimpico la delicata sfida con l'di Gasperini. Il punto con Luigi ...leggi anche Quanto guadagna chil'Europa League Il montepremi 23/234 per Roma eEuropa e Conference League in tv: orari e dove vedere le partite In attesa della riforma che scatterà a ...

Il Sassuolo di Emiliano Bigica vince 3-2 sul campo dell'Atalanta | U.S US Sassuolo Calcio

La Lazio vince in Champions League. Dopo il Celtic attenzione all'Atalanta Il Tempo

Gol di Scalvini e Ruggeri, la squadra di Gasperini vince a Lisbona nel secondo turno di Europa League. 1-1 ad Atene tra Aek e Ajax, Rangers ko ...Alle 18.45 l’Atalanta scende in campo in Portogallo, alle 21.00 la Roma di Mourinho fa il suo esordio all’Olimpico contro gli svizzeri. Proviamo a capire come sono le… Leggi ...