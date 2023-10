L’Atalanta si affida ai suoi ragazzi per sbancare Lisbona | 1-2 sullo Sporting

(Di giovedì 5 ottobre 2023)(Portogallo). Le due anime delcondensate insieme: quella europea, la dimensione ormai raggiunta, e quella bergamasca, legata alle proprie radici che non si dimenticano mai. All’Estadio Alvalade la Dea batte lo1-2 continuando il proprio percorso netto europeo, grazie a due gol del proprio settore giovanile: prima Giorgio Scalvini, poi Matteo Ruggeri. Due giovani, classe 2003 e 2002, allevati a Zingonia e oggi punti cardine. Una specie di manifesto dell’ideologia Gasperiniana. Il palcoscenico è quello delle grandi occasioni, l’Alvalade è quasi pieno e tinto come sempre di verde. Anche perché, vista l’amicizia che lega i lusitani alla Fiorentina, la partita è sentita. Si intravede qualche vessillo viola sugli spalti, al pari di uno striscione “Odio Bergamo”. Che sa di beffa, visto che viene esposto alla ...

è ben collaudata e Gasperini siin pratica alla squadra della scorsa stagione: Ruggeri sulla fascia sinistra e De Ketelaere (falso centravanti) sono le uniche novità dei nerazzurri ...Allegri, nel match contro, sia Kean al fianco di Chiesa viste le defezioni di Vlahovic e Milik in attacco. Fischiatisismo il numero sette della Juventus Attacco obbligato per Massimiliano Allegri per la ...

Sporting-Atalanta, le probabili formazioni: Gasp si affida a CDK e ... Sportitalia