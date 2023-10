L’Atalanta domina il primo tempo e soffre la reazione Sporting | Gasperini vince a Lisbona e ‘vede’ il primato

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dominio nele sofferenza nel secondo. Ma quel che conta è checonquista i tre punti più preziosi del suo girone di Europa League, quelli sul campo dell’avversaria più temibile per ilposto del gruppo D, lo. La squadra di2-1 grazie ad unstellare in cui concede poco e crea tantissimo. La Dea arriva con facilità sulla trequarti avversaria e chiude ogni iniziativa portoghese. Al 33? il vantaggio. Zappacosta allarga per Koopmeiners, che chiude il triangolo per l’inserimento in area del numero 77: l’ex Chelsea crossa dalla linea di fondo e trova al centro Scalvini che con il destro supera Adan. Lonon riesce a reagire. ...