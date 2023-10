L' Arabia Saudita vuole l' Expo 2030 | costi quel che costi

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il prossimo 28 novembre a Parigi verrà svelato il nome della città che ospiterà l’edizione di. Le città candidate sono Busan (Corea del Sud), Riyad () e Roma (Italia). Il principe ereditario Mohammed bin Salman (MbS), che segue direttamente il progetto, negli ultimi mesi ha messo in campo ogni genere di iniziative per sbaragliare la concorrenza assumendo già nel giugno 2022 l’ex diplomatico francese Maurice Gourdault-Montagne per promuovere la sua immagine personale e gli interessi del regno. MbS punta tutto suche vale almeno 30 miliardi di euro, per promuovere il suo avveniristico piano Saudi Visionper il quale sono stati stanziati 12mila miliardi di dollari e per questo non bada a spese, e può farlo. Sbaragliata la ...