Lamine Yamal | la serata del più giovane titolare in Champions finisce al bagno

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il 13 luglio ha compiuto 16 anni. Il 4 ottobre è diventato il piùcalciatore a debuttare dainLeague. Schierato nell’undici iniziale del Barcellona che ha battuto il Porto 1 a 0 in trasferta. Il tecnico Xavi lo ha lanciato nel match più delicato del gruppo H, segno di grande fiducia. E, nuovo talento blaugrana, lo ha ripagato con un’ottima prestazione. Almeno fino al minuto 71, quando è improvvisamente sparito dal campo. Il Barcellona si è ritrovato in 10 uomini e Xavi è dovuto correre ai ripari inserendo Marcos Alonso. A fine partita è stato lo stesso tecnico a spiegare cosa sia accaduto., probabilmente, ha pagato l’emozione. Fatto sta che è dovuto correre al: “si è sentito male, aveva mal ...

Anche il club inglese si era interessato al calciatore, ma al colloquio con lo stesso ha ricevuto un sonoro "No, grazie": preferiva rimanere al Barça

Champions League, nella storia della competizione L'attaccante del Barcellona è entrato nella storia della Champions. è diventato questa sera il più giovane calciatore a esordire da titolare nella storia della Champions League nel match contro il Porto.

Xavi spiega il motivo Al termine della partita ci ha pensato Xavi a spiegare quanto successo a Yamal: "Lamine si è sentito male, aveva mal di pancia. Lo abbiamo fatto andare in bagno...poi mi è stato ...Nessuna preoccupazione, invece, intorno alle condizioni di Lamine Yamal. Nel corso del secondo tempo l’attaccante è uscito improvvisamente dal campo lasciando il Barcellona in inferiorità numerica per ...