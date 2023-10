Ladro tenta fuga | cade dal quinto piano e muore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra probabilmente intento a rubare in un appartamento aldi uno stabile, quando durante laè caduto facendo un volo di diversi metri ed è deceduto. E’ accaduto a Caserta, in un parco di via Petrarelle, vittima un uomo su cui sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Sono stati alcuni residenti a chiamare il 113; sul posto le auto della Questura del capoluogo. Da quanto è emerso è probabile che ilfosse con un complice che però è riuscito a dileguarsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.