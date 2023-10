L’accordo al Consiglio europeo sull’accoglienza cancella i riferimenti alle ong

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Alla vigilia del doppio appuntamento di Granada, prima la riunione della Comunità politica europea e poi domani uninformale, gli ambasciatori dei ventisette Stati membri hanno trovato un’intesa sul regolamento per la gestione delle crisi, pezzo fondamentale del Pact on migration. A dare l’annuncio, ieri, è stata la presidenza di turno spagnola dell’Ue. Hanno votato contro Polonia e Ungheria, mentre Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia si sono astenute. Il documento stabilisce le regole nel caso in cui un Paese si trovi sotto pressione per un aumento di sbarchi o arrivi superiore del normale e prevede un meccanismo di solidarietà obbligatoria, con ricollocamenti dei richiedenti asilo. La Germania si era opposta, giovedì scorso alAffari Interni era stata invece l’Italia a mettersi di traverso (il ministro ...