La tassa su Internet spacca l’Europa e infiamma Comolake

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Se lo vuoi, paghi. La sollecitazione che alcune delle più grandi compagnie di telecomunicazioni europee hanno presentato a Bruxelles non farà piacere alle Big Tech, chiamate a contribuire economicamente se vogliono continuare a sfruttare i servizi che le aziende IT mettono a loro disposizione. Si tratta quindi di adottare un “nuovo approccio”, perché “gli investimenti futuri sono sottoposti a forti pressioni ed è necessario un intervento normativo per garantirli”, fanno sapere in una lettera firmata in comune dai vari Ceo delle aziende. Tra queste, i leader del settore BT, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia e Telefonica. Il traffico di dati sta aumentando al ritmo del 20-30% ogni anno ma, senza un adeguato ritorno, la crescita non può trasformarsi in un qualcosa di positivo, scrivono i manager. I costi da coprire riguardano soprattutto le infrastrutture che servono per garantire ...