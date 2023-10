La Stampa | gli Elkann hanno deciso | via Giannini e dentro Malaguti | l' ex direttore sarà editorialista a Repubblica - ESCLUSIVA

(Di giovedì 5 ottobre 2023) In queste ore nella redazione dinon si parla solamente dell'arrivo di Concita Sannino alla vicedirezione. Si parla anche dell'approdo di Massimodalla direzione dellaall'arrivo a largo Fochetti in veste di. In attesa (ma l'attesa rischia di rimanere tale) d

Il Presidente dell'UNIREC (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito), Marcello Grimaldi ha rilevato che: 'al 31.12.2022NPL ammontavano a circa 322 miliardi. A causa dei tassi di interesse ...José Mourinho parla in conferenzadopo Roma - Servette , sfida di Europa League vinta dai giallorossi 4 - 0. Leggi le parole, le interviste e tuttiaggiornamenti del post partita in tempo ...

Tutti i segreti della Stampa: al Circolo dei Lettori 6 riunioni di redazione aperte al pubblico La Stampa

Selvaggia Lucarelli: "Tutti capaci ad adottare quelli belli e cuccioli. Vi presento Harvey, un gatto speciale" La Stampa

Così l'allenatore viola Vincenzo Italiano in sala stampa, allo stadio Artemio Franchi, dopo il 2-2 ottenuto contro il Ferencvaros: "È un punto che ci prendiamo per come ...Gianmario Comi, punta della Pro Vercelli, in conferenza stampa ha commentato l'eliminazione in Coppa contro la Juventus NG: "Ho giocato tutta la partita, sto bene e questi sono ...