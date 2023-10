La soldata Jaysley Beck | suicida a 19 anni dopo le molestie dei superiori

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Un’inchiesta interna all’esercito britco avrebbe svelato nuovi dettagli sulla morte dellaGunner, che si era tolta la vita nel dicembre del 2021, a 19soli tredal suo arruolamento. Pare infatti che la ragazza fosse vittima disessuali da parte di almeno due, durate diversi mesi. In base a quanto scoperto, la ragazza aveva infatti ricevuto, solo nel novembre precedente il suicidio, 3.500 messaggi sul cellulare da parte di un superiore, del quale per ora non sono state svelate le generalità. I messaggi contenevano apprezzamenti, avances indesiderate e dichiarazioni di gelosia nei confronti del compagno della ragazza. Ma non è tutto. Poche settimane prima di questo episodio, ...