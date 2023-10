La Sicilia bombardata nel saggio di Nello Musumeci

Leggi su leurispes

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La– La popolazione dell’Isola nella Seconda guerra mondiale (1940-1943) è l’ultimo libro pubblicato daper Rubbettino editore. Fin dalla copertina, titolo e sottotitolo lasciano poco spazio all’immaginazione, proiettando immediatamente il lettore in un testo di carattere storico, strutturato secondo un impianto divulgativo chiaro e semplice, che mostra apertamente i connotati del “breve” (come lo definirà lo stesso autore nei ringraziamenti finali). L’intento storico si fonde indissolubilmente con le proprie origini, volendo ricostruire la storia di quella che per l’autore è la terra natìa e, allo stesso tempo, la storia di un popolo che si è trovato isolato ad affrontare la Seconda guerra mondiale. Laè stata la prima regione a ...