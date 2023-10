La scontro tra azeri e armeni non è finito

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’esodo della quasi totalità deglidal Nagorno-Karabakh ha scritto la parola fine a uno dei conflitti latenti più difficili del mondo. Con l’annuncio dello scioglimento dell’autoproclamata Repubblica dell’Artsakh è calato il sipario su una disputa territoriale che nei decenni ha causato la morte di decine di migliaia di persone e più di un milione di rifugiati, avvelenando profondamente le relazioni tra i popoli della regione. La vittoria dell’Azerbaijan risuona ben oltre il Caucaso meridionale, e arriva in un momento in cui gli Stati Uniti, l’Europa, la Russia, la Turchia e altri attori competono per la supremazia e un ruolo in un quadrante che dopo l’invasione russa dell’Ucraina è diventato un crocevia indispensabile verso la ricchezza energetica e mineraria dell’Asia centrale. Ciò significa non solo che la storia del conflitto trae ...