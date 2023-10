L’A S S O nella manica | il significato del titolo del film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ildelde L’A.S.S.O.commedia adolescenziale con Mae Whitman e Bella Thorne, si rifà a un acronimo usato all’interno delper definire, all’interno di un gruppo di amiche, la Amica Sfigata Strategicamente Oscena, ovverosia quella ragazza che, essendo non particolarmente attraente, se accostata a ragazze più avvenenti, ne fa risaltare la bellezza. L’A.S.S.O., inoltre, ha una funzione sociale precisa; non è attraente, ma non è nemmeno irrimediabilmente brutta, e così può fare da esca per i ragazzi che, interessati alle amiche più carine, vogliano prima chiedere informazioni sulla loro eventuale disponibilità, senza destare sospetti. In questo caso, quindi, il ragazzo finge di abbordare l’A.S.S.O. al solo scopo di saperne di più sulle ragazze che ...