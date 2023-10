La Roma travolge 4-0 il Servette | doppietta per Belotti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023)(ITALPRESS) – Labatte 4-0 ilall'Olimpico e sale a quota 6 nel girone G di Europa League, a pari punti con lo Slavia Praga, prossima avversaria. Decisive le reti di Lukaku, Pellegrini (poi uscito per infortunio) e, autore di una. Lo squalificato Mourinho (che segue il match dalla tribuna stampa) lascia a riposo Dybala, ma non il centravanti belga. All'ex Chelsea bastano 21? per sbloccare il risultato.ruba un pallone e premia la sovrapposizione di Celik. L'esterno turco alza la testa e serve Lukaku che beffa Frick con un tocco sporcato da Tsunemoto. Un gol che permette ai giallorossi di superare le difficoltà iniziali, visto che al 1? un'incomprensione tra Mancini e Cristante per poco non portava allo 0-1 di Bedia. La...