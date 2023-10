La Rocca di Novellara ospita una giornata all’insegna del buon cibo con le eccellenze del territorio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Domenica 8 ottobre , capitanate dall’aceto balsamico, dell’arte e della storia. La festa, curata da pro loco, Acetaia Comunale e il Comune di, inizierà al mattino con la cottura del mosto e dei ciccioli. Ci saranno espositori della gastronomia e operatori dell’arte e dell’ingegno. Durante lasarà possibile visitare l’Acetaia Comunale, dove in botti di sei legni diversi invecchia l’Aceto Balsamico tradizionale di Reggio Emilia, la Mostra della Civiltà Contadina, la Sala del Fico, e la Sala del Consiglio. Nel pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30) sarà inoltre possibile visitare le prigioni della, esclusivamente con visite accompagnate per piccoli gruppi ogni 15 minuti su prenotazione. Per info e prenotazioni contattare il 3313567073 – 0522655471 oppure ...

