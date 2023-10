La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2023 | Curro pronto a chiedere a Cruz se Lorenzo sia suo padre!

La promessa , anticipazioni di venerdì 6 ottobre : la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Queste sono le anticipazioni della trama ...

Il 5 Ottobre 2023 , su Canale 5, a partire dalle 16.40, va in onda una nuova puntata de La Promessa . La TV soap spagnola è sempre pronta a regalare ...

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. ...

La Promessa , anticipazioni dell'episodio 85 parte 4 onda giovedì 5 ottobre 2023 su Canale 5: trama e cosa succede nella puntata di oggi. The post La ...

Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fare La DOC Antonella Fiordelisi spiega come ...