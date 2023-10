La polizia tedesca ha fatto irruzione nelle proprietà di un cittadino russo sotto sanzioni

...politico è stato poi portato in ospedale dove è stato ricoverato in seguito a quello che la... un portavoce dell'AfD ha comunicato all'agenzia di stampaDpa che le condizioni di ...Trattare con l'estrema destraAfD a livello locale 03:07 Decine di migliaia si uniscono ... Lastima che all'evento nella capitale bavarese abbiano partecipato circa 35.000 persone. ...

Germania, polizia fa irruzione nella villa di un oligarca russo - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Carabinieri altoatesini di rinforzo alla polizia tedesca all'oktoberfest La Voce di Bolzano

(LaPresse) Unità speciali di polizia hanno fatto irruzione in diverse proprietà di un cittadino russo in Baviera. Non è stata resa nota l'identità dell'uomo ma i funzionari tedeschi hanno dichiarato ...Il co-leader del partito di ultradestra si trova ora in un ospedale di Inglostadt, in Baviera. La polizia tedesca parla di "un episodio di ...