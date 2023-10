La parola del giorno di oggi | Guardrail

(Di giovedì 5 ottobre 2023) E' unainglese composta da 'guard', protezione, e 'rail', sbarra Ilè alla ribalta della cronaca per la tragedia di Mestre, cosa significa esattamente questo termine?è unainglese composta da ‘guard’, protezione, e ‘rail’, sbarra, indica una struttura in metallo composta da una o più parti orizzontali e dai suoi sostegni verticali, collocata parallelamente alla strada per ridurre gli effetti di eventuali sbandamenti dei veicoli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il guardrail è alla ribalta della cronaca per la tragedia di Mestre, cosa significa esattamente questo termine Guardrail è una parola inglese composta da 'guard', protezione, e 'rail', sbarra, indica una struttura in metallo composta da una o più parti orizzontali e dai suoi sostegni verticali, collocata parallelamente alla ...

