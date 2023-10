La modella che ha perso braccia e gamba da piccola | la sua incredibile storia di resilienza

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Oggi Notizie Victoria, una giovane ecuadoriana, ci dimostra come non ci siano ostacoli insormontabili quando si ha la giusta mentalità. Nonostante abbiaentrambe lee unain un tragico incidente da bambina, la sua determinazione el'hanno portata a realizzare i suoi sogni nel mondo della moda e dello spettacolo. Ecco la sua straordinaria. La tragedia che ha cambiato la vita di Victoria Victoria aveva solo sei anni quando la sua vita è stata sconvolta da un terribile incidente. Giocando, ha toccato un cavo ad alta tensione con un oggetto metallico e ha subito ustioni di terzo grado che hanno reso necessarie l'amputazione degli arti. Ma Victoria non si è mai lasciata abbattere da questa tragedia. Ha sempre cercato di essere propositiva e di superare ogni ostacolo che ...