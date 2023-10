La missione di Tajani a Riad | tra G7 e nuovi investimenti

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Si chiama Vision 2030 il progetto saudita che si intreccia con le esigenze italiane e, non a caso, è il perno attorno al quale si sta svolgendo la visita adel ministro degli Esteri, Antonio. Punto di partenza, incontrando il ministro degliKhalid AlFalih, è la consapevolezza per l’Italia di avere per le mani un grande potenziale, così come il vicepremier lo definisce. L’Arabia Saudita, dunque, come occasione strategica per tessere nuove relazioni, instaurare partenariati in settori sempre più decisivi nello scacchiere globalizzato come energia, infrastrutture, agroindustria, turismo e innovazione. E soprattutto la percezione di un “forte interesse saudita ad investire in Italia”. Clima positivo La certezza di un “clima positivo e voglia di lavorare con l’Italia” è data da questo vertice di ...