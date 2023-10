La McLaren si aspetta un GP del Qatar “forte”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Andrea Stella ha suggerito che laMCL60 aggiornata sarà adatta al circuito di Lusail nel Gran Premio deldi questo fine settimana. Lasi reca indopo aver ottenuto la migliore prestazione dal Gran Premio d’Italia del 2021 e dopo aver conquistato un doppio podio a Suzuka due fine settimana fa. Lando Norris e Oscar Piastri si sono dimostrati i più forti sfidanti di Max Verstappen e della Red Bull per tutto il fine settimana in Giappone, con quest’ultimo che ha registrato la sua prima partenza in prima fila in F1, convertendola in un terzo posto. Questa prestazione è arrivata dopo che laha introdotto un’altra serie di aggiornamenti per il Gran Premio di Singapore, che hanno avuto il loro massimo impatto sul veloce circuito di Suzuka. Con Lusail che presenta ...