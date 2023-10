La Magica Pillola del Buonsenso | L’Ultima Moda Che Forse Non Prenderà Mai Piede

Leggi su citypescara

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ah, il! Quella antica virtù, quella capacità di riflettere prima di agire, di ponderare le conseguenze delle proprie azioni, di non seguire ciecamente ogni nuovo trend solo perché “tutti lo stanno facendo”. Da dove nasce? Nessuno lo sa. Perché, nonostante la sua utilità, resta così sottovalutato? Mistero della fede. Ma aspettate, cari lettori! Abbiamo una notizia straordinaria per voi! È stata appena lanciata sul mercato ladel. Sì, avete capito bene! Per tutti coloro che hanno difficoltà a trovare ilnel loro quotidiano, ora possono semplicemente ingerire una di queste pillole e… voilà! Saranno immediatamente dotati di una saggezza e prudenza senza precedenti. Immaginate le possibilità! Con una dose di questa...