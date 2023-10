“La mafia nigeriana offre gratis il viaggio in Italia e fa reclute tra i migranti nei centri di accoglienza”

Come sostenere e favorire l'integrazione sociale delle vittime di tratta e come l'Italia contrasta i trafficanti e la: sono stati questi i temi al centro dell'intervento di Alberto Mossino, astigiano e presidente di PIAM Onlus, alla prestigiosa " Conferenza sulla protezione e l'assistenza delle ...Durante la campagna elettorale, afferma quest'ultimo, "avevamo promesso di riportare sicurezza in questa città" e di "combattere la" di cui "eravamo ostaggio". " Oggi, anche grazie ai ...

Mafia nigeriana e traffico di prostitute: schermaglie a processo ... il Resto del Carlino

La mafia nigeriana non esiste Ecco sentenze e testimonianze che dimostrano il contrario Il Fatto Quotidiano

Come sostenere e favorire l’integrazione sociale delle vittime di tratta e come l’Italia contrasta i trafficanti e la mafia nigeriana: sono stati questi i ...Come sostenere e favorire l’integrazione sociale delle vittime di tratta e come l’Italia contrasta i trafficanti e la mafia nigeriana: sono stati questi i ...