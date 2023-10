La Lega contro la giudice Apostolico | “Fu tra i contestatori della Diciotti”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Fa discutere il video postato sui social dal vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini che mostrerebbe - secondo il ministro - "volti familiari". Il volto in questione sarebbe quellodi Catania Iolanda, balzata agli onori delle cronache a fine settembre per aver deciso di non confermare il fermo di alcuni migranti non applicando, di fatto, il decreto del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)."25 agosto 2018, Catania, io ero vicepremier e ministro dell'Interno - ha scritto Matteo Salvini su X - L'estrema sinistra manifestaper chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave: la folla urla 'assassini' e 'animali' in faccia alla polizia. Misembra di vedere alcuni volti familiari".La ...