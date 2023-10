(Di giovedì 5 ottobre 2023) Laha deciso di riaprire quest'inverno diversein disuso, per garantire che la nazione non rimanga sena elettricità quando la domanda raggiungerà i picchi stagionali. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ordine che consente la riattivazione di diverse unità che...

"Basita di fronte a quella sentenza". Giorgia Meloniil conflitto tra poteri dello Stato all'ora del caffè. Lo fa dopo aver letto i quotidiani della destra, a partire dal Giornale ormai in mano alla famiglia Angelucci. La premier attacca la ...Meloni torna a Roma dopo le vacanze mentre Mattarellastamane il dibattito... La presidente ... Lasta soffrendo molto per curarsi dalla politica Merkel Wandel durch Handel. Il ...

La Germania riapre due centrali a carbone tra le più inquinanti d'Europa EuropaToday

Germania riapre le porte, Ue lavora su aiuti Tunisi - Europa Agenzia ANSA

PAGELLE ITALIA-GERMANIA 1-3 VOLLEY Simone Giannelli, 5: una serata storta può capitare anche al miglior palleggiatore del mondo. Sbaglia diverse scelte, a più riprese non si intende con Sanguinetti.Giorgia Meloni riapre il conflitto tra poteri dello Stato all’ora del ... Nel frattempo, Palazzo Chigi lascia trapelare che sarebbero in corso contatti a livello tecnico con la Germania per trovare ...