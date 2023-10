La Fiorentina rimonta il Ferencvaros | finisce 2-2 al Franchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Laacciuffa nei minuti di recupero un insperato pareggio (2-2) dopo essere stata sotto di due gol e aver subito per quasi un'ora di gioco il. Sono stati i cambi di Italiano a fare la differenza con Quarta e compagni prima storditi e poi risorti grazie agli innesti a gara in corso. Si mangiano le mani gli uomini di Dejan Stankovic incapaci di gestire un vantaggio che sembrava a un certo punto consistente e con l'inerzia della gara a proprio favore. Il match si incanala sui binari favorevoli alla squadra ospite fin dal primo tempo, visto che i gigliati giocano con ritmi compassati e commettendo un alto numero di errori. Il centrocampo viola è quello che soffre più di tutti e non è un caso che al 25? Varga approfitta di un cross da destra di Ben Rohmane, quest'ultimo capace di farsi beffe di Biraghi. I padroni ...