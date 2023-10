La Fiorentina non ingrana in Conference | pari di rimonta in casa col Ferencvaros

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Lanonine gioca una partita dai due se non tre volti contro gli ungheresi del. I viola si tengono la reazione nel finale, i due gol (tre ma il Var è sempre in agguato) che sistemano parzialmente le cose, il pareggio che fa il paio con quello iniziale col Genk e che vuol dire, per il momento, terzo posto nel girone. La squadra spietata vista in campionato tre giorni fa col Cagliari lascia spazio a un viola un po’ naif, con un primo tempo semidrammatico e un secondo tempo di riscatto, con una fase difensiva estremamente rivedibile e invece la capacità di creare occasioni lì davanti, soprattutto quanto Italiano manda in campo tutti assieme Ikone, Kouame, Nico Gonzalez e Beltran, e questo quartetto sprinta e consente di evitare un ko che sarebbe stato disastroso per le ambizioni ...