La crisi climatica fa segnare un altro record | abbiamo appena vissuto il mese di settembre più caldo di sempre

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Lo scorsodiè stato ilpiùmai registrato. Non solo, perché il margine di differenza rispetto agli anni passati è stato definito “straordinario”. Il dato viene certificato dall’osservatorio climatico dell’Ue Copernicus. Un rapporto pubblicato dal Copernicus Climate Change Service, infatti, evidenzia come la temperature superficiale media dell’aria nell’ultimodel 2023 è stata di 16,38 gradi: parliamo di una cifra superiore di 0,93 gradi rispetto alla medio dello stessonegli anni dal 1991 al 2020. Un livello nettamente superiore anche al precedente, registrato adel 2020: parliamo di 0,5 gradi in più., il2023 il più ...