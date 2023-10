La campagna acquisti di Renzi non finisce mai | la senatrice Dafne Musolino molla il partito di Cateno De Luca e sbarca in Iv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nel 2019 aveva predetto: “Prima io a Bruxelles, poigovernatore”. Ma non è accaduta né l’una né l’altra cosa. Alle elezioni politiche dello scorso anno aveva giurato: “ConDea difesa della Sicilia”. E anche in questo caso alla lunga le parole le ha portate via il vento. Un anno dopo l’elezione a Palazzo Madama laabbandona Sud chiama Nord, ilregionale dell’ex sindaco di Messina con cui è stata eletta in Parlamento, e si lancia dentro Italia Viva. “Una scelta – dice – che faccio in continuità del progetto di cambiamento in nome del quale sono stata candidata ed eletta”. Secondo– che è in commissione Antimafia e in Vigilanza Rai – “si sono create le condizioni per un progetto politico di ...