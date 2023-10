(Di giovedì 5 ottobre 2023) Insi, fiera dei libri dal 7 ottobre nel. Omaggio a Giancarlo Siani e Carlo Taranto, 5 ottobre 2023. “”. È il titolo di un ambizioso progetto culturale che ha come primo appuntamento una fiera del libro – dal 7 ottobre al 5 novembre – negli spazi del“La” di piazza Madonna dell’Arco e che aspira a farreal quartiere di Miano, assieme alle associazioni e alle scuole del territorio con un programma fitto di incontri con gli autori e laboratori creativi. Tanti i temi affrontati: marginalità, relazioni tra giovani, violenza di genere e ...

Alla fine dell'iniziativa tutti i partecipanti si trasferiranno in unadelper fare, in modo semplice e informale, networking e creare occasioni di connessioni con una birra in mano. '...Il luogo di lavoro sarà la bierstube " così si chiamano i caratteristici ristorantibavaresi - di 750 metri quadri (inclusi cucina e magazzino) situata aldella food court del...

La Birreria Centro Commerciale, Napoli volta pagina Punto! Il web magazine

Abbigliamento, scarpe, prodotti per la casa e per gli animali: 10 nuove insegne al Formì. C'è anche una birreria ForlìToday

A conclusione dell’evento verranno premiati i lavori realizzati dai ragazzi delle scuole e le composizioni floreali giudicate più coreografiche e verrà verrà assegnata la targa di Cavaliere ella Zucca ...Il valore aggiunto dei birrifici agricoli oggi rappresentano il 23% del totale. L’impatto del cambiamento climatico sul settore della birra artigianale Sessioni a numero chiuso per un tuffo nelle ...