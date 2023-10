La bergamasca Chiara Bazzani tra gli organizzatori del mondiale delle federazioni indipendenti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) C’è anche lanel comitato organizzatore delfemminile di calcio Conifa che si terrà dal 3 all’8 giugno prossimo a Bodø in Norvegia. Si tratta della seconda edizione della competizione riservata alle associazioni calcistiche di nazioni, dipendenze, Stati senza riconoscimento internazionale, minoranze etniche, popoli senza Stato, regioni o micronazioni non affiliate alla Fifa ma rappresentate invece, appunto, da Conifa (ConfederazioneAssociazioni calcistiche): poco più di una sessantina in totale, tra le quali figurano anche le italiane Padania, Sicilia, Sardegna, Due Sicilie ed Elba. Dopo la prima volta assoluta del 2022 in Tibet, con la Lapponia che si era aggiudicata il torneo a discapitopadrone di casa, ...