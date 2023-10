Kylian Hazard | “Al posto di mio fratello smetterei | ma non so cosa farà”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Intervistato da Het Laatste Nieuws,ha parlato della situazione che coinvolge suoEden. Svincolato dal Real Madrid dallo scorso giugno, il talentuoso giocatore belga è ancora senza squadra e per lui sembra avvicinarsi il ritiro dal calcio giocato. In tal senso però non c’è nessuna certezza, come spiega lo stesso: “Sento mioogni giorno, è ancora a Madrid dove i suoi figli vanno a scuola – spiega – Il calcio è la sua grande passione, ma si merita anche di passare del tempo con la sua famiglia. So quello che fa, si sta godendo la vita. Non so però se la sua carriera da giocatore sia finita, sicuramente se fossi aldi Eden mi ritirerei.” SportFace.