A Marina lo spettacolo firmato da Odoardo Fontani. Presentazioni e letture del poeta Alessandro ScarpelliniA Marina lo spettacolo firmato da Odoardo Fontani. Presentazioni e letture del poeta Alessandro Scarpellini

Kinzica arriva al Fortino: ecco l'opera che racconta Pisa ieri e oggi LA NAZIONE

"A giro per Pisa", esce il nuovo libro con i nomi delle strade LA NAZIONE

MARINA DI PISA - Sabato 7 ottobre, al circolo Il Fortino in via della Sirenetta a Marina, cena e teatro. Mentre si sta preparando la “stagione” invernale, con i nuovi programmi del Circolo, il Fortino ...Pisa, 27 settembre 2023 - Il nono volume della collana “A giro per Pisa” – curata da Alessandro Bargagna e Chiara Celli, guide turistiche di City Grand Tour, per Marchetti Editore – arriva puntuale ..